قرار حكومي جديد بخصوص الاستثمار في المناطق الحرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 30 لسنة 2022.

ونصت المادة الأولى من القرار: وُوفق على تحول نظام عمل شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض إلى الاستثمار بنظام المناطق الحرة الخاصة بدلا من الاستثمار الداخلي، وذلك وفقا لأحكام قانون الاستثمار المشار إليه ولائحته التنفيذية.

المادة الثانية: وُوفق على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم الشركة المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار على الأرصفة من (55) إلى (62) بميناء الإسكندرية بمساحة إجمالية مقدارها 539000 متر مربع.

وجاءت باقي التفاصيل على النحو التالي: