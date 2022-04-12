أخبار مصر

طقس 3 أيام.. الأرصاد: ظاهرة مسيطرة على 5 مناطق بينها القاهرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة لمدة 72 ساعة أيام الأربعاء والخميس والجمعة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه يسود طقس ربيعي معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد.

وخلال فترات الليل والصباح الباكر يسود طقس بارد على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء، معتدل الحرارة على جنوب الصعيد.

طقس الأربعاء 13 أبريل

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

طقس الخميس 14 أبريل

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

طقس الجمعة 15 أبريل

  • نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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