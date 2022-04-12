18 أبريل.. مرافعة دفاع متهم في إعادة محاكمته بالانضمام لـ "داعش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الرابعة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، اليوم الثلاثاء، إعادة فتح باب المرافعة في إعادة محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم داعش بجلسة 18 أبريل.

وأكدت التحقيقات أن المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تولوا قيادة فى جماعة إرهابية داخل البلاد بأن أسسوا 7 خلايا عنقودية، بهدف ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة.