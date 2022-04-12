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تأجيل محاكمة محمد بديع و78 آخرين بقضية "أحداث المنصة" لـ 25 إبريل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بطره، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة المتهمين بقضية "أحداث المنصة" لجلسة 22 مارس الجاري، لاستكمال مرافعة الدفاع.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسن السايس، وطارق محمود محمد، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة، وسكرتارية طارق فتحي.

تضم القضية محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، والسيد محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، والقيادي الإخواني محمد البلتاجي وصفوت حجازي وعاصم عبد الماجد و 74 متهما آخرين من عناصر الجماعة الإرهابية.

نسبت النيابة لهم قتل شريف السباعي ضابط شرطة من قوة الإدارة العامة للأمن المركزي وآخرين بأحداث عنف الأزهر وقاعة المؤتمرات بمدينة نصر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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