السجن 3 سنوات لمتهم في أحداث عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

عاقبت الدائرة 4 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، متهم بالسجن 3 سنوات في إعادة محاكمته بتهمة التجمهر والشروع في القتل في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث عين شمس".

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت، وسكرتارية أحمد مصطفى.

كانت النيابة العامة قد أحالت في وقت سابق المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت لهما تهمة التجمهر في منطقة عين شمس، واستعراض القوة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وتعريض حياة المواطنين للخطر، والشروع في القتل.