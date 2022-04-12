المعاينة تكشف كواليس حريق جهاز مدينة حدائق أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:
كشفت معاينة الأجهزة الأمنية ملابسات حريق شب داخل جهاز مدينة حدائق أكتوبر، اليوم الثلاثاء.
تبين بالفحص نشوب حريق داخل كرفان، وتم محاصرة النيران والسيطرة على الحريق لبدء تنفيذ عملية التبريد.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من جهاز المدينة.
دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع قطاع أكتوبر.
وانتشر رجال الشرطة بمحيط موقع الحريق يرافقهم رجال المرور لتسيير حركة السيارات.