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المعاينة تكشف كواليس حريق جهاز مدينة حدائق أكتوبر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية ملابسات حريق شب داخل جهاز مدينة حدائق أكتوبر، اليوم الثلاثاء.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل كرفان، وتم محاصرة النيران والسيطرة على الحريق لبدء تنفيذ عملية التبريد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من جهاز المدينة.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع قطاع أكتوبر.

وانتشر رجال الشرطة بمحيط موقع الحريق يرافقهم رجال المرور لتسيير حركة السيارات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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