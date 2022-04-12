7 سيارات إطفاء وخزان استراتيجي تخمد حريق مصنع في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حاصرت قوات الحماية المدنية بالجيزة نيران مصنع بالمنطقة الصناعية الرابعة بمدينة 6 أكتوبر، دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب بالمنطقة الصناعية الرابعة.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ7 سيارات إطفاء وخزان مياه استراتيجي بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد.

حاصرت القوات ألسنة اللهب المندلعة داخل أحد المصانع، وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى باقي المجاورات.

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران، وأخطر اللواء خالد البروي حكمدار الجيزة لانتداب المعمل الجنائي للمعاينة والوقوف على ملابسات الحريق.