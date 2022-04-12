إصابة شخصين في انقلاب كونتينر سولار وسيارة خردة بطريق الواحات (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

أصيب شخصان في حادث تصادم كونتينر محملة بالسولار، وسيارة ربع نقل بطريق الواحات، الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أمام عمارات مصر اتجاه كمين الميزان.

تبين بالفحص تصادم كونتنر محملة سولار بسيارة ربع نقل محملة خردة، انقلاب السيارتين وانسكاب الخردة على الطريق.

كما أسفر الحادث عن مصابين اثنين نقلا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتم استعدال السيارتين ورفع حمولة الخردة بواسطة لودر تابع لجهاز مدينة 6 أكتوبر.

تم فتح الطريق أمام السيارات وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها، وتحرر المحضر اللازم وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.