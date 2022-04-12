شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على 7 قرارات جديدة فى اجتماعها اليوم.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 25 فدانا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، بمحافظة شمال سيناء، لاستخدامها فى اقامة منطقة لوجيستية لتبادل السلع.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 2000م من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية مركز إسنا، بمحافظة الاقصر، لاستخدامها فى اقامة محطة تجفيف خضراوات وفاكهة بالطاقة الشمسية.

ووافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع "دار نهضة مصر" لرفع المحتوى الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت لبعض الكتب الدراسية من الصف السادس الابتدائى، وحتى الصف الثالث الثانوى، اعتبارا من العام الدراسي 2022/2023، وعلى مدار أربع سنوات وفق البرنامج الزمني المتفق عليه؛ بتمويل ذاتي من صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، ودون تحميل الموازنة العامة للدولة أية أعباء مالية.

يأتي ذلك في إطار استكمال تنفيذ استراتيجية خطة تطوير التعليم قبل الجامعي، ولتنفيذ منظومة التعليم بشكل متكامل.

ووافق مجلس الوزراء على تعديل بعض القواعد المنظمة للمشاركة المصرية في المعارض، التي تتلقى مساندة من صندوق تنمية الصادرات، من خلال البرنامج المطبق منذ 1/7/2021، وذلك تلبية لطلبات عدد من الشركات وبعض المجالس التصديرية ومنظمات الأعمال لتسهيل بعض الإجراءات المطلوب استيفاؤها للمشاركة في المعارض الخارجية.

ووافق مجلس الوزراء على مدّ سريان التراخيص القديمة لعدد من المشروعات الفندقية والسياحية بمدينتي شرم الشيخ ونبق حتى أول أكتوبر المقبل؛ حتى تتمكن هذه المنشآت من استكمال أعمال الإنشاءات والتطوير ورفع الكفاءة، استعدادًا لفعاليات الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ( COP27)، في ضوء استعدادات مصر لاستضافة المؤتمر في نوفمبر المقبل.

ووافق مجلس الوزراء على قيام محافظة الإسكندرية باستكمال إجراءات التعاقد مع إحدى الشركات الوطنية، لتقديم خدمات الجمع وأعمال الكنس والغسيل الآلي، ونقل المخلفات للمحطات الوسيطة ومصانع معالجة وتدوير المخلفات، وإدارة وتشغيل وتأهيل المحطات الوسيطة، والنقل منها لموقع المدفن الصحي، وإدارة وتشغيل وتأهيل المدفن الصحي بالحمام، اعتباراً من الأول من إبريل 2022، وذلك في إطار توفير خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات للحفاظ على كفاءة منظومة النظافة.

ووافق مجلس الوزراء على الترخيص بالانتفاع مع البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، لإنشاء 25 فرعاً لهما بمراكز الشباب والمدن الشبابية في بعض محافظات الجمهورية، وذلك في إطار تفعيل الإدارة الاقتصادية لمراكز الشباب والاستثمار الأمثل لامكاناتها ومرافقها ومنشآتها، مع التوسع في توفير الخدمات البنكية للمواطنين.