شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: لقاحات كورونا تستطيع مواجهة العدوى والإصابة بالمتحور الجديد XE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أن لقاحات كورونا لديها القدرة علي الحماية من عدوى المتحور الجديد XE وتابعت وزارة الصحة والسكان أن اللقاح هو الأداة الحقيقية للحماية من عدوى كورونا كما أنه ليس له أى آثار جانبية .

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه لا داعى للخوف من المتحور الجديد وتابعت : هذا المتحور كباقي المتحورات والبرتوكولات العلاجية الهاصة بكورونا قي مستشفيات العزل تقوم بعلاجة ومعدل الشفاء بها كبير .

وأوضح الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا إن معدلات الوفيات بفيروس كورونا تراجعت بنسبة تصل إلى ما يقرب من 50% وهذه النسبة لم تسجلها الوزارة من قبل خلال الموجات السابقة والسبب الرئيسي في ذلك هو التوسعات في عمليات التطعيمات على مستوى محافظات الجمهورية.

وتابع: لقاحات كورونا لعبت دورا هاما في الموجة الخامسة لفيروس كورونا برفع معدلات الشفاء داخل مستشفيات العزل الصحي، بالإضافة الى تقليل معدلات الإصابات المنزلية بفيروس كورونا، مشيرا الى أن معظم الحالات الموجودة حاليا داخل مستشفيات العزل الصحي تم تحويلها الى الأقسام العادية وهناك انخفاض كبير في نسب الإشغالات داخل المستشفيات.