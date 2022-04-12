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رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة توافر السلع

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القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، اجتماع الحكومة الأسبوعي ، اليوم الثلاثاء، لمتابعة توافر السلع فى المحافظات.

 

وكان مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه الماضي على إعفاء كمية من الدواجن المجمدة قدرها 20 ألف طن، من الضرائب الجمركية، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك في إطار سعي الوزارة لتوفير الاحتياجات المحلية من الدواجن، لطرحها بأسعار مخفضة في المنافذ التابعة للوزارة لتلبية متطلبات المواطنين.

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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