شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة توافر السلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، اجتماع الحكومة الأسبوعي ، اليوم الثلاثاء، لمتابعة توافر السلع فى المحافظات.

وكان مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه الماضي على إعفاء كمية من الدواجن المجمدة قدرها 20 ألف طن، من الضرائب الجمركية، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك في إطار سعي الوزارة لتوفير الاحتياجات المحلية من الدواجن، لطرحها بأسعار مخفضة في المنافذ التابعة للوزارة لتلبية متطلبات المواطنين.