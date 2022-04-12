شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة ترفع حالة الطوارئ وتكثف الترصد لمواجهة متحور كورونا XE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن اللقاحات المتوفرة حاليا فعالة في مواجهة كافة متحورات كورونا الحالية والمكتشفه حديثا بما فيها متحور XE.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن هناك تكثيف من جانب قطاع الطب الوقائى بترصد جميع المتحورات الخاصة بكورونا وفي مقدمتهم المتحور الجديد XE وتابع : جميع البرتوكولات العلاجية لكورونا تصلح لعلاج المتحورات الجديدة، ولا داعى للخوف، ومتحورات أوميكرون وسلالاته تتجه نحو التحور للأضعف.

وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والاستباقية اللازمة للوقاية من المتحورات المختلفة لكورونا وتابع : اللقاح هام جدا لإحباط تحور كورونا، وناشد المواطنين بالإسراع فى الحصول علي اللقاح وجرعتة التنشيطية.

وطالب الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة المواطنين بالاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس بالتزامن مع شهر رمضان الكريم.