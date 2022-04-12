سرقة فتاة بـ"منوم في الطعام" وسط الشارع (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - في الهند، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لسرقة فتاة بعد تنويمها من قبل عصابة باستخدام طعام يحتوي على منوّم.

وتظهر في الفيديو سيدة جالسة في موقف للحافلات تدخل في محادثة مع سيدتين تقدمان لها طعاما قال رواد مواقع التواصل إنه نوع خاص باحتفال ديني.

وبعد تناولها للطعام الذي يحتوي على منوّم، تبدأ السيدة بالشعور بالدوار، وتصاب بإغماءة، كما ظهرت في الفيديو الذي نشرته صحيفة "إنديا توداي".

واستغل المتهمون إغماء السيدة، وسرقوا مشغولاتها الذهبية هاتفها وأموالها ثم غادروا في سيارة انتظرتهم.

وانقسمت الآراء بشأن الفيديو حيث اعتبره البعض تحذيرا من خطورة تناول الطعام من الغرباء، بينما قال آخرون إنه مجرد فيديو للتوعية وليس حقيقيا.