بعد 12 واقعة.. سقوط عصابة سرقة متاجر في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عناصر تشكيل عصابي، قاموا بارتكاب 12 واقعة سرقة متاجر ومساكن في الدقهلية.

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، أفادت قيام (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمون بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية) بتكوين تشكيل عصابي تخصص فـي ارتكاب وقائع سرقات المتاجر والمساكن بأسلوب "فسخ الأقفال".

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 12 واقعة سرقة بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة، وأرشد أحدهم عن المسروقات المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.