منصة التدريب الإلكترونية.. التعليم ترد على شكاوى سقوط السيستم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

اشتكى عدد من المعلمين، من سقوط السيستم الخاص بالمنصة الإلكترونية لتدريب المعلمين.

وكانت الوزارة قد أطلقت منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية، لتدريب المعلمين، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يبدأ التدريب اعتبارًا من 10 إبريل حتى 14 إبريل 2022، على أن يتم موافاة الوزارة من إدارة التدريب بتمام حضور المعلمين وفق توزيعها بالمدرسة مع توضيح عدد الحضور وفق عدد المحاضرات المستهدفة.

وقال المعلمون، إنه منذ تشغيل المنصة، ولم نتمكن من الدخول على السيستيم، ولم نستطع الحصول على التدريبات، كما عبر المعلمون عن استيائهم من سقوط المنصة وضياع الوقت .

وأضاف المعلمون، أن هناك تخوفات من اعتبار عدم الدخول تقصير مننا واحتسابه غيابن وبالتالي يؤثر على صرف الحوافز والخصم من الراتب .

ومن جانبها قالت الدكتورة هالة عبدالسلام، المشرف علي الإدارة العامة للتعليم الأساسي، منصة التدريب والتطوير المهنى الإلكترونية، لتدريب المعلمين، تعرضت لضغط كبير من المعلمين في الأول من الأيام المخصصة للتدريب، ما أدى لتعطل السيستم في بعض المحافظات.

وأكدت عبدالسلام لمصراوي، إنه تم العمل على إنهاء مشكلة سقوط السيستم، مؤكدا أنه يتم إعادة التدريبات يوميا، على فترات مختلفة بما يتناسب مع المعلمين، وتخفيف الضغط على المنصة.

وشددت على أنه لا داعي للقلق بين المعلمين، مؤكدا أن الهدف تدريبي والعمل على تطوير مهارات المعلمين على نظام التعليم الجديد.

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رابط منصة التدريب الجديدة للمعلمين وحددت طريقة الدخول على منصة التدريب، كالتالي:

- يتم كتابة رابط المنصة من خلال متصفح جوجل كروم https://cpd.moe.gov.eg/

- اضغط على زر تسجيل الدخول.

- اكتب البريد الرسمي الموحد للمعلم.

- أدخل كلمة المرور.

- يقوم المعلم بفتح الدورة التدريبية بالضغط على اسم الدورة.

- اضغط على محاضرة البث المباشر والانضمام الآن للمشاركة في المحاضرة.