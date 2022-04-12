"معلومات الوزراء": الحكومة خصصت أكثر من مليار جنيه لسد الطلب على المهارات الرقمية - إنفوجرافيك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:

أصدر مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، إنفوجرافيك حول جهود الارتقاء بمهارات الشباب وتأهيلهم وفقًا لمتطلبات سوق العمل المتغيرة، خاصة في ظل التحولات الرقمية الأخيرة، والتغيرات المتسارعة في طبيعة الوظائف محليًّا ودوليًّا.

وأوضح المركز في بيان له، الثلاثاء، أن الحكومة المصرية خصصت أكثر من مليار و100 مليون جنيه لسد الطلب المتزايد على المهارات الرقمية، وقامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتدريب أكثر من 180 ألف شاب وشابة في إطار مبادرة "مستقبلنا رقمي" حتى الآن ضمن جهود تأهيل الشباب لسوق العمل.

ولمزيد من التطوير وصقل المهارات في مصر، أُضيفت برامج وحزم تدريبية جديدة لمبادرة "مستقبلنا رقمي"، ومنها: تصميم وتطوير المواقع، وتحليل البيانات، ولغات البرمجة، والتسويق الرقمي.

فيما أشارت شركة "كورسيرا" إلى انجذاب الطلاب في مصر إلى تعلم المهارات التكنولوجية، مثل: هندسة البرمجيات، والتي تؤهلهم لتنفيذ المشروعات الخاصة، وقرابة الـ 1.64 مليون مُتعلم مصري عبر المنصات الرقمية مُسجل بشركة كورسيرا، بإجمالي 83.220 ألف طالب جامعي، وبمتوسط أعمار 24 عامًا، 33% منهم من النساء.

وشدد على أن الأمر الذي يؤكد حتمية تطوير مهارات شبابنا، ضمانًا لتلبية احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.

​