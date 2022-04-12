"فكري" يطلب تطليق زوجته: "قطعت سلك السخان عشان مستحماش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقام "فكري. م" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب فيها الخلع من زوجها، مبررة طلبها "مراتي بخيلة وقطعت عليا سلك السخان عشان مستحماش وتوفر في الكهرباء".

يروي "فكري" 30 سنة: تزوجت منذ عام ونصف من "نورة. هـ" 28 سنة، ربة منزل، والمشكلة التي أعاني منها هي بخلها الشديد الذي لم أعلمه قبل الزواج، فهي تظاهرت أمامي بصفات مزيفة حتى أتمسك بالزواج منها.

أضاف الزوج: "علمت بكل عيوب زوجتي بعد شهرين فقط من الزفاف وحاولت التعايش معها بكل الطرق، ووصل الوضع بيننا إلى حدوث خلافات يومية والسبب تفكيرها الزائد في جمع الأموال، حتى جعلتني التحق بعمل إضافي بجانب عملي الأساسي، ومن حينها وعلاقتنا يسودها التوتر.

أضاف: لاحظت كثيراً إغلاق السخان وعدم تشغيله، وكلما حاولت تركيب ما ينقصه تقوم زوجتي بتعطيله، فقد رأيتها وهي تقوم بقطع أسلاك السخان، كي لا نقوم بدفع أموال إضافية في فاتورة الكهرباء الشهرية، وبعد مشادة كلامية غادرت الشقة إلى منزل أسرتها.

تختتم الزوجة: بعد فترة تفكير طويلة طالبتها بإتمام إجراءات الطلاق لكنها رفضت، فلجأت إلى محكمة الأسرة وأقمت دعوى تطليق للضرر منها حملت رقم 171 لسنة 2021، ولا تزال منظورة حتى الآن.