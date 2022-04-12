الطقس في أسبوع: نشاط للرياح وبدء ارتفاع الحرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من الثلاثاء 12 أبريل، إلى الأحد 17 أبريل الجاري، حيث يسود طقس ربيعي مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، بارد في فترات الليل والصباح الباكر على شمال البلاد القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء معتدل الحرارة على جنوب الصعيد.

الثلاثاء 12 أبريل 2022

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الأربعاء 13 أبريل 2022

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الخميس 14 أبريل 2022

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الجمعة 15 أبريل 2022

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

السبت 16 أبريل 2022

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

الأحد 17 أبريل 2022

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 12 أبريل

درجات الحرارة المتوقعة غدا في القاهرة والوجه البحري العظمى 25 درجة الصغرى 14 درجة

درجات الحرارة المتوقعة غدا في السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 13 درجة

درجات الحرارة المتوقعة غدا في جنوب سيناء العظمى 36 درجة الصغرى 19 درجة

درجات الحرارة المتوقعة غدا في شمال الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 14 درجة

درجات الحرارة المتوقعة غدا في جنوب الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 21 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 13 أبريل

درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة والوجه البحري العظمى 25 درجة الصغرى 14 درجة

درجات الحرارة المتوقعة في الإسكندرية العظمى 19 درجة الصغرى 13 درجة

درجات الحرارة المتوقعة في جنوب سيناء العظمى 30 درجة الصغرى 22 درجة

درجات الحرارة المتوقعة في شمال الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 18 درجة

درجات الحرارة المتوقعة في جنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 22 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 14 أبريل

القاهرة والوجه البحري العظمى 27 درجة الصغرى 15 درجة

السواحل الشمالية العظمى 23 درجة الصغرى 15 درجة

جنوب سيناء العظمى 30 درجة الصغرى 22 درجة

شمال الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 18 درجة

جنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 22 درجة

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