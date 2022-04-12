شكرا لقرائتكم خبر عن رصف وتوسعة بعض شوارع دار السلام والبساتين بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه فى إطار رفع كفاءة الطرق ورصف الشوارع الرئيسية والداخلية وتجميل الميادين والحفاظ على الوجه الجمالى للشوارع والقضاء على المظاهر العشوائية قامت الأجهزة التنفيذية بحى حلوان والأجهزة المعنية بمتابعة أعمال الطبقة السطحية لشارع ذكى ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2022 / 2022، حيث تمت تسوية ورفع مطابق الصرف الصحى وبالوعات الأمطار لتتناسب مع مستوى الرصف مع بذل المزيد من الجهد وتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الاعمال وفقا للمواصفات القياسية.

وفى حى دار السلام، تستمر الجهود لاستكمال أعمال الإزالات بشارع الجسر البرانى، تمهيدا لاستكمال اعمال التطوير والرصف و تيسيرا على المواطنين لتحسين مستوى الخدمات واستعادة المظهر الحضارى للشوارع بنطاق الحى طبقا للخطة الاستثمارية للعام المالى الحالي.

وفى نفس السياق تكثف الاجهزة التنفيذية بحى البساتين جهودها لاستكمال أعمال تطوير ورصف شارع سيد ندا بمنطقة تقسيم اللاسلكى من خلال متابعة أعمال ضبط مناسيب بيارات الصرف الصحى بشارع سيد ندا تمهيدا لبدء أعمال الرصف.