شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تستمر في استلام مفردات المرتب من أصحاب البطاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر مكاتب التموين على مستوى الجمهورية فى استقبال أصحاب البطاقات التموينية لاستلام البرنت الخاص بمفردات المرتب، وذلك لمن ظهرت لهم رسالة على بون صرف الخبز تطالبهم بتقديم برنت مفردات المرتب إلى مكاتب التموين- تقديم بيان الدخل الشامل خلال الموعد المحدد حتى 15 أبريل الجارى منعًا لوقف البطاقات التموينية، علما بأنه من لم تظهر لهم رسالة فهم غير مخاطبين بتقديم برنت مفردات المرتب.

وتستمر معارض "أهلا رمضان" بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية فى طرح كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة على مدار شهر رمضان الكريم بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باستمرار عمل المعارض تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، كما يتم مد فروع المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة وأيضا الخضراوات والفاكهة والبقوليات ومنتجات الدواجن المجمدة واللحوم الطازجة والمجمدة لتلبية احتياجات المواطنين فى مختلف المحافظات.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، فى توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن طوال فترة كورونا، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتأمين مخزون استراتيجى فى البلاد لكافة السلع مما أدى إلى عدم حدوث أزمة طوال الأشهر الماضية، حيث يتم طرح السلع والمنتجات بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.