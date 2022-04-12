شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 12/4/2022 بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:02 ص

موعد صلاة الظهر 11:56 ص

موعد صلاة العصر 30: 3

موعد صلاة المغرب 6:20 م

موعد صلاة العشاء 7:41

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:05 ص

موعد صلاة الظهر 12:01

موعد صلاة العصر 3:36

موعد صلاة المغرب 6:26 م

موعد صلاة العشاء 7:47 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 3:57

موعد صلاة الظهر 11:52 م

موعد صلاة العصر 3:27 م

موعد صلاة المغرب 6:17 م

موعد صلاة العشاء 7:36 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 3:54 ص

وقت صلاة الظهر 11:44

موعد صلاة العصر 3:16 م

وقت صلاة المغرب 6:07 م

وقت صلاة العشاء 7:24 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:05 ص

موعد صلاة الظهر 11:50 ص

موعد صلاة العصر 19: 3

موعد صلاة المغرب 6:11 م

موعد صلاة العشاء 7:26