شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بالإذن لوزير المالية بشأن الرحلات الجوية لمطارات روسيا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القانون رقم 20 لسنة 2022 بالإذن لوزير المالية فى ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية فى الوفاء بالتزاماتها المالية التى قد نتشأ عن تشغيل رحلات جوية من وإلى مطارات دولة روسيا الاتحادية ، وذلك فى حالة وقوع حوادث سواء نتيجة ظروف التشغيل لعالية أو نتيجة أخطار لحروب والاختطاف. نشر القرار فى الجريدة الرسمية.