حصة مصر محدودة.. غرفة التطوير العقاري تشيد بتوجيه الرئيس بالترويج للاستثمار بالخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أهمية توجيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترويج للاستثمار العقاري بالخارج، فى تعزيز ودعم ملف تصدير العقار المصري للخارج.

وأضاف شكري في بيان اليوم، أن هذا التوجيه يعزز من جهود الحكومة والقطاع الخاص للتعاون معا كخطوة أولى من أجل التوسع في تسويق العقار المصري للأجانب وإدخال عملة صعبة وضخ أموال فى شرايين الاقتصاد المصرى إلى جانب استهداف المصريين العاملين بالخارج وهي فئة كبيرة من المواطنين لديهم رغبة في العودة لوطنهم الأم، أو شراء وحدات للاستثمار بها.

وأشار إلى أن حجم التنمية العمرانية القوية التي تشهدها مصر حاليا في كافة القطاعات، وتدشين مدن جديدة قادرة على المنافسة العالمية، بالإضافة إلى وجود استقرار سياسي واقتصادي وأمني، كلها عوامل تدعم توجية الرئيس السيسي بتوسيع نطاق جهود الترويج للاستثمار العقاري بالخارج.

وأوضح أن الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وبالتعاون مع القطاع الخاص قاموا بجهود طيبة في ملف تصدير العقار بالخارج، والتي كان آخرها المشاركة في فعاليات معرض MIPIM في فرنسا، وهو أحد فعاليات الاستثمار العقاري العالمية الهامة.

وأضاف أن نصيب مصر من إجمالي حجم تصدير العقار العالمي حصة محدودة رغم المزايا التنافسية التي يتمتع بها العقار المصري، ولكن الجهود التي تقوم بها الدولة في تذليل أي تحديات تبشر بزيادة هذه الحصة بالتدريج خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه مع تفعيل قانون الشهر العقاري سيتم حل واحدة من التحديات الكبرى التي تواجه هذا الملف.

وأكد أن توجيه الرئيس السيسي يعطي إشارة الانطلاق لمزيد من تضافر الجهود وتكاتف الجميع من الحكومة والقطاع الخاص وذلك لمزيد من التعاون وتذليل العقبات للتسويق للعقار المصري بالخارج والتعريف بحجم التنمية التي تقوم بها مصر حاليا.