وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن في زيارة رسمية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

صرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن زيارة وزير الخارجية سامح شكري الرسمية للعاصمة الأمريكية واشنطن، والتي يتوجه إليها مساء اليوم الإثنين تأتي في إطار تكثيف التواصل والتشاور بين البلدين الصديقين ومواصلة تعزيز كافة أُطر العلاقات الاستراتيجية المتميزة بينهما، وتبادل الرؤى إزاء أبرز القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وقال المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إنه من المقرر أن يلتقي الوزير شكري، خلال تواجده بواشنطن، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن وعدد من مسئولي الإدارة الأمريكية، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع عدد من أعضاء غرفة التجارة الأمريكية ومراكز البحث والفكر بالولايات المتحدة.