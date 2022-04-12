خادشة للشرف.. المشدد 5 سنوات لاثنين في اتهامهم بنشر صور بملابس منزلية لإحدى السيدات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، برئاسة المستشار أحمد رضا محمد وعضوية المستشارين يحيى عادل عبداللطيف وحاتم عبدالفتاح أبو شنب، وأمانة سر رفاعي فهمي رفاعي، معاقبة 2 متهمين، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وذلك لإدانتهما بإفشاء أمور خادشة للشرف تخص إحدى السيدات بالزاوية الحمراء.

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 10612/407 لسنة 2021 جنايات الزاوية الحمراء والمقيدة برقم 2678 لسنة 2021 كلي شمال القاهرة، قيام المتهمين "د. م. أ"، "م. ح. ع"، في غضون عام 2019 بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، هددا المجني عليها "ر. ف. ع"، كتابة بإفشاء أمور خادشة بالشرف تخصها بأن قاما بمراسلتها هاتفيا عبر تطبيق الواتس آب، مهددين إياها بنشر الصور الخاصة بها "صور بملابس منزلية" وبثها على شبكة المعلومات الدولية، وكان تهديدهما مصحوبا بطلب الحصول على مبالغ مالية نظير عدم النشر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمان أنشئا واستخدما حساب إلكتروني على أحد مواقع التواصل الاجتماعي الواتس آب بقصد تسهيل ارتكاب الجريمتين محل الاتهام السابق واللاحق على النحو المبين بالتحقيقات، فضلًا عن تسببهما عمدًا في إزعاج المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات التليفونية على النحو المبين بالتحقيقات.

وجاء في حيثيات الحكم حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى، وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، تتحصل في تلقي المجني عليها تهديدات من قبل المتهمين بإفشاء أمور خادشة بالشرف تخصها، بأن قاما المتهمان بمراسلتها هاتفيا عبر تطبيق الواتس آب مهددين إياها بنشر الصور الخاصة بها "صور بملابس منزلية"، وبثها عبر شبكة المعلومات الدولية وكان تهديدهما مصحوبا بطلب الحصول على مبالغ مالية نظير عدم النشر مما تسبب في ازعاجها على النحو المبين بالتحقيقات.