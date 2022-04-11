شكرا لقرائتكم خبر عن ‫ 8 معلومات عن مشروعات تنفذها هيئة المساحة بوزارة الموارد المائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "الهيئة المصرية العامة للمساحة" هى إحدى الهيئات التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، وتساهم فى العديد من المشروعات القومية بالإضافة إلى دورها الأساسى.

وفى التقرير التالى نتعرف على ما تنفذه هيئة المساحة.

1- تنفيذ أعمال مساحية لـ 3224 موقع بمختلف المحافظات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

2- المساهمة في المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع تنمية جنوب الوادي، ومشروع الدلتا الجديدة، ومشروع قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة سفنكس ، ومحطة الطاقة النووية بالضبعة ، محطة الرياح بالزعفرانة

3- تنفيذ الأعمال المساحية للعديد من مشروعات النقل ، مثل الطرق والمحاور والمونوريل والقطار الكهربائي

4- تنفيذ معاينات لـ 60 ألف طلب وتدقيق إحداثيات 53 ألف طلب بقيمة إجمالية 337 مليون جنيه تقريباً في إطار أعمال لجنة استرداد وتقنين أراضي الدولة ، والمساهمة في أعمال مشروع الكود العقاري.

5- إعداد خريطة موحدة لجمهورية مصر العربية وخرائط للوطن العربي ودول حوض النيل وأفريقيا والدول المطلة على البحر الأحمر، وإتاحتها مجاناً على الموقع الرسمي للهيئة .

6- الانتهاء من ثلاث مراحل من أعمال الرفع المساحى لمشروع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع بالجمهورية .

7- حصر أملاك عدد من جهات الدولة ومنها أملاك وزارت الرى والنقل والأوقاف.

8- إنشاء شبكة رصد بالأقمار الصناعية بدقة عالية تصل إلى أقل من 3 سم .