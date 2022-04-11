شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تعلن عن توافر محال وورش للشباب ببعض الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة عن توافر ورش ومحال للشباب، وذلك من خلال جهاز تشغيل ورعاية الشبا بمحافظة الجيزة، ويتم إتاحة المحال أو الورش بالأسواق التابعة للجهاز، مقابل إيجار شهرى مناسب.

ويشترط أن يكون الشباب من محافظة الجيزة، وأن يتابع مشروعه بنفسه ويلتزم بالنشاط المخصص، ويتم التواصل مع الجهاز بالتواجد في مقره بميدان الجيزة عمارة النبراوى، لمحرفة الشروط والأماكن.

وعلى من يرغب في التقديم يتم التقديم بطلب بمركز خدمة المواطنين بديوان عام محافظة الجيزة بشارع الهرم.