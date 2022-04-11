النيابة الإدارية تهنئ الرئيس السيسي وشعب مصر بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تقدم المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن كافة مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية، بأسمى التهاني، للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ولرجال القوات المسلحة المصرية البواسل، ولشعب مصر، بمناسبة حلول الذكرى التاسعة والأربعين لنصر العاشر من رمضان.

وسطر خلال ذلك النصر فيه أبطال قواتنا المسلحة المصرية، بأحرف من نور، ملحمة كبرى بكافة مقاييس العلوم العسكرية، وكتبوا بدمائهم الزكية، معجزة سجلها التاريخ في أنصع صفحاته، لتظل شاهدة على عظمة الشعب، ومضاء عزيمته، وقوة جيشه.