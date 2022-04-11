"قومي المرأة" يهنىء رئيس الجمهورية بذكرى نصر العاشر من رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع أعضائه وعضواته وأمانته العامة وفروعه بالمحافظات بخالص التهاني إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإلى القوات المسلحة وشعب مصر العظيم بمناسبة حلول الذكرى التاسعة والأربعين لنصر العاشر من رمضان

وأكدت مرسي أن يوم العاشر من رمضان سيظل عامًا بعد عام ذكرى غالية على قلب كل مصري ومصرية فهو ذكرى النصر والعزة والكرامة ويعد مناسبة مهمة لتعريف الأجيال الجديدة بأبطال هذا النصر العظيم وبالعبر والدروس المستفادة منه، وفرصة لغرس قيم حب الوطن والانتماء إليه لدى الأجيال الجديدة وأن يدركوا قيمة أن ينعم وطننا الغالي بالأمن والأمان والسلام.