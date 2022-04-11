بالأغاني الوطنية.. نشوى الديب تحتفل بذكرى العاشر من رمضان وسط أهالي إمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أقامت نشوى الديب عضو مجلس النواب، مساء الاثنين، احتفالية شعبية بحضور لفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بذكرى العاشر من رمضان بمنتدى شباب امبابة بالجيزة.

وقالت نشوى الديب، إن ذكرى العاشر من رمضان تؤكد لنا أننا أمام تحد كبير وهو مواجهة الإرهاب ومعركة البناء والتنمية، مشددة على ضرورة أن يقوم كل مواطن في مقام عمله بدوره من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

وأضافت أن مصر تعيش حاليا عصرا جديدا من البناء والتنمية وتخوض معركة التحديات بكل قوة وشجاعة بفضل قائدها وشعبها من أجل البقاء قوية كعادتها.

ونوهت الديب إلى أن الاحتفال اليوم بحضور شباب امبابة ومواطنيها هى رسالة من أهالي امبابة لتأييد القيادة والجيش المصري في معركة البناء والتحدي, مطالبا الجميع بالعمل ثم العمل من أجل بناء الجمهورية الجديدة.

وأحيا الحفل فرقة موسيقية من قصور الثقافة بمحافظة الجيزة ولفيف من الشباب الذين قدموا مجموعة من الأغاني الوطنية احتفالا بذكرى العاشر من رمضان، فيما قدموا فقرة استعراضية.

وحضر الحفل النائب وليد المليجي والنائب طارق سعيد والفنانة نهال عنبر والدكتورة دنيا أبو جبل أمين أمانة الصحة بحزب مستقبل وطن بإمبابة ولفيف من السياسيين وقيادات الأحزاب.

وانتشرت خلال الحفل، فرق عمل من الشباب التابعين للصندوق من أجل توعية الشباب الحاضرين بخطورة المخدرات، بالتعاون بين النائبة نشوى الديب وبالتنسيق مع صندوق مكافحة الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.