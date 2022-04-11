شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شهباز شريف يؤدي اليمين الدستورية كرئيس وزراء لباكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى زعيم حزب الرابطة الإسلامية (جناح نواز) محمد شهباز شريف اليمين الدستورية مساء اليوم الاثنين ليصبح رئيساً جديداً للوزراء في باكستان، بعد فوز أحزاب المعارضة في التصويت على حجب الثقة ضد حكومة حزب الإنصاف.

وجاء أداء شهباز شريف لليمين أمام رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني محمد صادق سنجراني، في مراسم أداء اليمين في القصر الرئاسي بإسلام آباد، وذلك بحضور القادة السياسيين ورؤساء أفرع القوات المسلحة الباكستانية والدبلوماسيين.

وأكد شهباز شريف، كلمة له في الجلسة للجمعية الوطنية الباكستانية إثر انتخابه كرئيس الوزراء للبلاد، عزم باكستان لإقامة العلاقات الجيدة مع جميع الدول.

من هو شهباز شريف؟

وشهباز شريف هو زعيم حزب "الرابطة الإسلامية"، وسبق أن شغل منصب رئيس وزراء إقليم البنجاب، كما أنه الشقيق الأصغر لنواز شريف الذي سبق أن شغل منصب رئيس الوزراء 3 مرات.

وهو أيضا أحد أفراد أسرة شريف الثرية، التي جمعت الملايين من خلال إنتاج الفولاذ، كانت عائلته غارقة في فضيحة بعد أن حكم على شقيقه نواز بالسجن 10 سنوات وغرامة قدرها 10.5 مليون دولار بتهم فساد في عام 2018.