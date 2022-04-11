أخبار مصر

للتعزية.. البابا تواضروس الثاني يستقبل أرملة كاهن الإسكندرية الشهيد وأسرته

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن للتعزية.. البابا تواضروس الثاني يستقبل أرملة كاهن الإسكندرية الشهيد وأسرته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم الإثنين، الدكتورة مرثا مرقس أرملة الأب الشهيد القمص أرسانيوس وديد، والقس ماركوس عبد المسيح أحد أقارب الأب الشهيد، وعدد من أفراد عائلته.

 

وقدم قداسته لتاسوني مرثا ولأفراد العائلة التعزية، وتحدث معهم عن الفرح بالسماء وعن رسالة الإنسان فى الحياة، ومن جانبها تكلمت أرملة القمص أرسانيوس عن خبراتها طوال سنوات خدمة "أبونا" وعمل الله فى حياته.

 

وحضر اللقاء القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالأسكندرية.

dfc6a59d-ebe7-4f58-8643-c35f7e9c49bc
 البابا تواضروس الثانى يستقبل أسرة الشهيد 

 

f7c9686f-797b-4eb1-acea-1c64186a999e
 جانب من استقبال البابا تواضروس لأسرة الشهيد 

 

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا