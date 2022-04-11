الخليج 365: فعمرناها.. سيناء تودع صوت الرصاص وتستقبل الأهالى العائدين لمنازلهم

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القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: فعمرناها.. سيناء تودع صوت الرصاص وتستقبل الأهالى العائدين لمنازلهم عودة الحياة للقرى المتروكة بسبب الإرهاب.

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