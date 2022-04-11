شكرا لقرائتكم خبر عن البقلاوة وبلح الشام الأعلى.. تعرف على السعرات الحرارية للحلوى الرمضانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعد شهر رمضان من أكثر شهور السنة إقبالا من الجميع على تناول الكثير من الحلوى المرتبطة به، كالكنافة والقطايف والبقلاوة، رغم ما تحتويه من سعرات حرارية مرتفعة تؤدى إلى الخروج من الشهر بزيادة فى الوزن.

ويستعرض ”الخليج 365” فى هذا التقرير السعرات الحرارية للحلوى الرمضانية، لكل 100 جرام، وذلك طبقآ لجداول تحليل الأطعمة للمعهد القومى للتغذية:

2- الكنافة بالكريمة : 361 سعر حرارى.

3- القطايف : 348 سعر حرارى.

4- البقلاوة : 450 سعر حرارى.

5- البقلاوة بالمكسرات : 531 سعر حرارى.

6- لقمة القاضى : 396 سعر حرارى.

7- بلح الشام: 420 سعر حرارى.

8- عيش السرايا بالقشطة: 426 سعر حرارى.

9- البسبوسة : 280 سعر حرارى.

10- البسبوسة بالمكسرات: 375 سعر حرارى.