مأساة قبل الإفطار.. لحظة تفحم سيارة تحت أنظار مالكها بالمهندسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تصوير - علاء أحمد:

التهمت النيران سيارة ملاكي بمنطقة المهندسين وسط الجيزة، اليوم الاثنين.

قبل دقائق من الإفطار، تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بشارع سليمان أباظة.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقًا مع فرقة وسط الجيزة.

تبين بالفحص المبدئي اشتعال النيران بسيارة بمنتصف الطريق وسط محاولات أصحاب المحال التجارية السيطرة على الحريق بطفايات صغيرة، وانتقل رجال المرور والنجدة إلى محل الواقعة لإرشاد قائدي السيارات بعيدًا عن الحريق.

وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق سريعًا، وتنفيذ عملية التبريد لمنع تجدده مع تواجد مالك السيارة لسماع أقواله حول ماهية الحادث.