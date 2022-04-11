إطفاء الجيزة تنقذ سوبر ماركت شهير من نيران حريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حاصر رجال الدفاع المدني نيران حريق مخلفتا قبل امتدادها إلى سوبر ماركت شهير بالهرم غرب الجزة، اليوم الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب بشارع حسن محمد من الهرم

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع قطاع الغرب.

تبين بالفحص نشوب حريق مخلفات بجوار سوبر ماركت كازيون، وحاصر رجال الحماية المدنية النيران قبل امتدادها للمجاورات دون إصابات.

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران، وإبلاغ حي الهرم لاتخاذ اللازم نحو المتسبب.