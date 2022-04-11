"قومي البحوث" يعلن بدء فعاليات برنامج "رواد المناخ"



محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

أعلن مركز التميز للدراسات البحثية والتطبيقية للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة بالمركز القومي للبحوث، بدء برنامج "رواد المناخ" التدريبي للشباب بشأن تغير المناخ والتنمية المستدامة.

وأشار المركز- في بيان، اليوم- إلى أنه يشارك في الدفعة الأولى من البرنامج ما يقرب من 150 مشاركا، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبالشراكة مع البرنامج التدريبي "Adap TM"، ومؤسستين من الشباب "Greenish" و"Climutopia" وذلك اتباعا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الشباب ومنظمات المجتمع المدني، في إطار جهود الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ "COP27".

وأوضح أن البرنامج يهدف إلى دعم القدرات الوطنية بمجال تغير المناخ والتنمية المستدامة، من خلال بناء قدرات الشباب والمجتمع المدني؛ لإعدادهم للمشاركة بمؤتمر الأطراف السابع والعشرين والانخراط بالعمل المناخي.

وأضاف أن البرنامج سيضم مجموعة متنوعة من الخبرات المصرية المتميزة لتقديم الموضوعات المختلفة المتعلقة بتغير المناخ والتنمية المستدامة، وتتبعه فرصة لتطوير مبادرات مختلفة يمكن أن تساعد مصر في تحقيق الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة (العمل المناخي)، ودعم الجهود التنظيمية اللازمة لمؤتمر "COP27".