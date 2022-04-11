قومي المرأة بدمياط ينظم برنامجا ثقافيا شاملا لتنمية الأسرة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

ينظم المجلس القومي للمرأة بدمياط بالتعاون مع قطاع الثقافة بالمحافظة برنامجا ثقافيا شاملا بكافة القرى التابعة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) بالمحافظة.

وقال فادي سلامة مدير عام الثقافة بدمياط، إن البرنامج يشارك فيه عدد كبير من الأدباء والكتاب والشعراء، حيث يتم عقد لقاءات أدبية مع أطفال القرى، بالإضافة إلى قطاع الفنون التشكيلية والذي ينظم ورشا فنية للأطفال وفرق الموسيقى العربية والفنون الشعبية.

وأشار إلى أن البرنامج يشمل ورش حكي للأطفال وعروض الأراجوز بجانب العروض الفنية حول السيرة النبوية والحكاوى الشعبية، موضحا أن البرنامج يستمر حتى 25 رمضان.