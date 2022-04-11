شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية: انتصار مصر فى حرب أكتوبر ليس ببعيد عن بيت النبوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنَّأ الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم - الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورجال القوات المسلحة البواسل، والشعب المصرى بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، داعيًا المولى عزَّ وجلَّ أن يديم على مصرنا الغالية وأهلها الأمن والسلام والاستقرار.

وأضاف مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم، خلال لقائه فى حلقة اليوم الإثنين، من برنامج "مكارم الأخلاق فى بيت النبوة" والذى يقدمه الإعلامى حمدى رزق، أن هذا الانتصار ليس ببعيد عن بيت النبوة فهو امتداد للغرس الذى غرسه الرسول - صلى الله عليه وسلم - فى نفوسنا ووجداننا وفى تعميق إيماننا والصبر والاستعداد كل ذلك فى الحقيقة ترجمة عن ما ينادى به رسول الله، فالرسول كان يقول أن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه، وان يصل به إلى الدرجات العليا.

وأشار الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، إلى أن المسلم إذا أحسن الظن بالله، وبذل الجهد فى تحصيل الأسباب، وأتْبع ذلك بحسن التوكل على الله والاستعانة به مع الصبر على البلاء؛ هيَّأ الله عزَّ وجلَّ له من الأسباب التى لا تخطر له على بال ما يكون .