شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يستقبل أسقف إيبارشية الوادى الجديد لمناقشة الأمور الرعوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صباح اليوم الاثنين، نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف إيبارشية الوادى الجديد والواحات والنائب البابوى لإيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ودير الشهيد مارمينا المعلق بجبل أبنوب.

وقدم نيافة عدة تقارير شاملة، رعوية وإدارية ورهبانية ومالية بخصوص إيبارشية أبنوب وتوابعها، وناقش قداسته كافة التفاصيل وذلك تمهيدًا لترتيب لقاء لكهنة الإيبارشية، ولقاء آخر لرهبان الدير فى القريب العاجل.

وفى سياق متصل، تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هذا العام بعيد القيامة يوم 24 أبريل، والذى يأتى بعد أسبوع الآلام فى نهاية فترة الصوم الكبير 55 يوما.