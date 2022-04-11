شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية: مساحة شاطئ الأنفوشي 4000 م2 ويستقبل 1000 أسرة يوميا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الإثنين، بمعاينة التجهيزات النهائية بشاطئ الأنفوشي المجاني بنطاق حي الجمرك، استعدادا لافتتاحه واستقبال المواطنين والزوار بالتزامن مع أيام عيد الفطر المبارك، وهو ثانى شاطئ مجاني بعد شاطئ المندرة يوجه المحافظ بتخصيصه لاستقبال وخدمة مواطني وزوار الإسكندرية.

جاء ذلك بحضور اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة، والدكتورو رباب مدني رئيس حي الجمرك.

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من جميع التجهيزات الكاملة بالشاطيء ليتم افتتاحه بالتزامن مع أول أيام عيد الفطر.

وكلف بإنشاء مشايات لكبار السن وذوي الهمم لتسهيل وصولهم إلى الشاطئ، بالإضافة إلى تجهيز الشماسي والكراسي وجميع الوحدات الخدمية الأخرى بالشاطئ، بالإضافة إلى منظومة التأمين ومنظومة الإنقاذ.

وأضاف أن مساحة الشاطئ تبلغ 4000 م2 وذلك بواجهة 40 متر وبعمق 100 متر، ومن المنتظر أن يستقبل نحو 1000 أسرة يومياً.

وقال المحافظ أنه أصدر قرارا بتخصيص شاطئ الأنفوشي كشاطئ مجاني ثان، إلى جانب شاطئ المندرة. موضحاً أنه تم وعد المواطنين بافتتاح شاطئ مجاني بالكامل لهم. مشيراً إلى أن شاطيء المندرة كان بمثابة تجربة فريدة من نوعها، حيث لاقت فكرة فتح شاطىء بالمجان للمواطنين نجاحا كبيرا خلال موسم الصيف العام الماضي، وخاصة بعد تخصيص جزء من شاطئ المندرة لذوى الهمم.

على الصعيد؛ قال المحافظ أنه من المنتظر بدء المصيف من أول أيام عيد الفطر المبارك، مؤكدًا أن جاري الاستعدادات الكاملة، لاستقبال المصطافين، ومتابعة تجهيز الشواطئ وتحديث الوحدات الشاطئية الجديدة بعد إزالة الوحدات الخشبية المتهالكة (وحدات تبديل الملابس- ودورات المياة) لتتماشى مع مشروع الهوية البصرية لمحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى رفع كفاءة منظومة الإنقاذ بتدريب الغطاسين المعينين علي الشواطئ.



الشاطئ



المحافظ خلال الجولة (1)



المحافظ خلال الجولة (2)



المحافظ خلال الجولة (3)



المحافظ خلال الجولة (4)



جانب من جولة محافظ الإسكندرية (1)



جانب من جولة محافظ الإسكندرية (2)



جانب من جولة محافظ الإسكندرية (3)



جولة المحافظ (1)



جولة المحافظ (2)



جولة المحافظ (3)



جولة محافظ الإسكندرية (1)



جولة محافظ الإسكندرية (2)



