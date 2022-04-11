شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة مبان مخالفة بدار السلام وحملة لرفع الإشغالات بالمعادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت الأجهزة التنفيذية بحي دار السلام، جنوب القاهرة، أعمال تجهيزات بشارع مخيمر تمهيدا لتطوير ورصف الشارع حيث تم تركيب البلدورات بامتداد الشارع تيسيرا على المواطنين وتحسين مستوى الخدمات واستعادة المظهر الحضاري للشوارع بنطاق الحي طبقا للخطه الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢١-٢٠٢٢.

كما تمت إزالة سقف خرسانة مخالف ومقام بدون ترخيص بالدور الخامس فوق الأرضي بالعقار الكائن 10 شارع أحمد محمود من شارع الفيوم واتخاذ الإجراءات اللازمه حيال المخالف.

وشن حي المعادي وبالتعاون مع المتابعة الميدانية وإدارة الإشغالات وبالتنسيق مع شرطة المرافق استجابة لشكاوى المواطنين، حملة إشغالات مسائية لرفع إشغالات الكافيهات والمحلات المخالفة بميدان سوارس وشارع القنال و شارع النادى القديم وشارع أبراج عثمان و شارع 151 و شارع 154 حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومصادرة المضبوطات.

وبالتعاون مع فرع هيئة النظافة والرصد البيئى بحي المعادي تم شن حملة نظافة ورفع مخلفات القمامة بنطاق الحي شملت كنس الي و غسيل أرصفة بعدد من الميادين الى جانب رفع القمامة بشارع 79 و شارع 100- 105