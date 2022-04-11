شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة المعنية بالتحضير لاستضافة مؤتمر تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء الاجتماع السادس للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ cop 27.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد اجتماعاً،؛ لمتابعة جهود تطوير مدينة شرم الشيخ، وذلك في إطار استعداد المدينة لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP 27 "، المقرر انعقاده في نوفمبر القادم.