مشادة كادت تنتهي بجريمة في الهرم

مشادة كلامية عابرة بين شاب وسائق مركبة "توك توك" كادت تنتهي بجريمة قتل. تراشق بالألفاظ استعان معه كل منهما بمناصره ليتطور الأمر إلى مشاجرة بأسلحة بيضاء.

محمد يوسف

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