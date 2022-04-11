مشادة كادت تنتهي بجريمة في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
مشادة كلامية عابرة بين شاب وسائق مركبة "توك توك" كادت تنتهي بجريمة قتل. تراشق بالألفاظ استعان معه كل منهما بمناصره ليتطور الأمر إلى مشاجرة بأسلحة بيضاء.
تلقى العقيد أحمد الدسوقي مأمور قسم الهرم، إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود مصابين بدائرة القسم.
قوة بقيادة الرائد أحمد عصام رئيس مباحث الهرم، ومعاونه الرائد محمد سعودي انتقلت إلى محل المشاجرة وضبطت طرفيها (مصابين بجروح متفرقة بالجسم).
أمام العقيد محمد الصغير مفتش فرقة الهرم، تبادل الطرفان الاتهامات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.