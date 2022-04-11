صرخة منعت حادثا أكبر.. قوة السوشيال ميديا تقتص لسيدة من لص بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لم تتردد مهندسة في الاستعانة بقوة "السوشيال ميديا"؛ لسرعة القبض على متهم شرع في سرقة سيارة زوجها واستولى على قلادتها بمنطقة الهرم، غرب الجيزة.

ما إن استجمعت السيدة قواها التي خارت بعد موقف عسير تعرضت له، حتى كتبت منشورًا حظي بتداول واسع عبر منصات السوشيال ميديا أرفقت معه مقطع يوثق الحادث الذي لم يستغرق سوى دقائق.

وحدة الرصد بمديرية أمن الجيزة تابعت المنشور، واستدعت صاحبته التي اتهمت شخصا أدلت بأوصافه بسرقتها في أثناء انتظارها لرفيق دربها، لافتة إلى أنه فور إطلاقها صرخات استغاثة انتزع المتهم قلادتها ولاذ بالهرب مطالبة السلطات الأمنية: "عايزة حقي".

انتقل الرائد أحمد عصام رئيس مباحث الهرم إلى محل البلاغ، وتم تفريغ كاميرات المراقبة وتحديد مرتكب الواقعة وتمكن معاونه الرائد محمد سعودي من ضبطه وأقر بارتكابه الواقعة وأرشد عن القلادة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.