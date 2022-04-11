اندلاع حريق داخل منزل مهجور بإمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الاثنين، من السيطرة على حريق منزل مهجور بمنطقة إمبابة شمال المحافظة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب بشارع أبو النجا من شارع السوق.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع قطاع الشمال.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل منزل مهجور، وحاصر رجال الحماية المدنية النيران قبل امتدادها للمجاورات دون إصابات.