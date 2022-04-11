السيطرة على حريق منزل مجاور لمحطة وقود بكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أنقذت الحماية المدنية سكان مركز كرداسة من كارثة محققة بعد منعها امتداد نيران حريق إلى محطة وقود.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب بقرية ناهيا البلد بجوار محطة وقود زيادة.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع قطاع شمال أكتوبر.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل منزل مجاور للمحطة، وحاصر رجال الحماية المدنية النيران قبل امتدادها للمجاورات لاسيما البنزينة دون إصابات.

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.