ضبط شخص سرق مبلغ مالي من داخل محل تجاري في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية أحد الأشخاص بالقاهرة؛ لقيامه بسرقة مبلغ مالي من داخل محل تجاري.

تلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من مالك محل عطارة كائن بدائرة القسم باكتشافه كسر الباب الخاص بالمحل ملكه وسرقة مبلغ مالي.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة باستخدام مفك حديدي، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط المبلغ المالي المستولى عليه، وكذا الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.