ضبط شخصين سرقا مشغولات ذهبية من داخل شقة في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخصين بالقاهرة؛ لقيامهما بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة سكنية.

تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة (مشغولات ذهبية -مبلغ مالي -2 هاتف محمول -مجموعة من الأكسسوارات من داخل الشقة محل سكن والدته "قعيدة" الكائنة بدائرة القسم، واتهم (إحدى السيدات "تعمل لدى والدته"، مقيمه بمحافظة الشرقية) بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن المشكو في حقها وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية) كما أمكن تحديد مكان اختباء المتهمان وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما كافة المسروقات المستولى عليها، عدا مبلغ مالي.

بمواجهة المتهمان بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" وأقرت الأولى بأنها نظراً لطبيعة عملها كخادمة طرف والدة المبلغ، وعلمها باحتفاظ المجني عليها بمشغولات ذهبية ومبالغ مالية بالشقة سكنها خططت لسرقتها وفي سبيل ذلك تمكنت من تسهيل دخول المتهم الثاني للشقة محل البلاغ والاستيلاء على المسروقات المشار إليها ولاذا بالفرار، وأيد الثاني ما جاء بأقوال الأولى، وأضافا بإنفاقهما باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المبلغ تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.