السيطرة على حريق مخلفات بجوار مطعم بنزلة السمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حاصر رجال الإطفاء حريقًا اندلع بجوار مطعم شهير بنزلة السمان، غرب المحافظة دون إصابات اليوم الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من العقار رقم 23 نزلة السمان الوسطاني من كوبرى أبو الهول بجوار مطعم الجيزاوي.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع قطاع الرغب بقيادة اللواء سامح الحميلي.

تبين بالفحص نشوب الحريق في مخلفات، وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المجاورات مع تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدده.

تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة واتخاذ اللازم نحو المتسبب.